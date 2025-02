Aperto a Quartu nuovo sportello "Liberi dal debito"

Apre a Quartu Sant'Elena lo sportello Liberi dal debito: offrirà consulenza e assistenza a chi si trova in una situazione di sovraindebitamento.

L'iniziativa nasce dal protocollo di intesa sottoscritto dal Comune e dall'associazione Liberi dal Debito, che da anni aiuta privati e imprenditori ad uscire da momenti economicamente difficili.

Lo sportello ha come obiettivo quello di offrire assistenza a chi ha problemi di questo tipo. Anche facilitando l'accesso alle procedure previste dal recente Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Un aiuto con soluzioni giuridiche per superare le difficoltà finanziarie e ricominciare con maggiore serenità.

Sono oltre sette milioni i privati sovraindebitati in Italia - questi i dati forniti dall'associazione - "persone che vivono ogni giorno con l'angoscia di non poter restituire quel denaro, emarginati e colpevolizzati dalla società, spesso abbandonati anche dai loro stessi amici nel momento di maggior fragilità".

"Sono oltre 300 le pratiche per lo stralcio del debito concluse positivamente in questi anni grazie al lavoro dei professionisti di Liberi dal Debito e Legge3.it. - commenta il presidente dell'associazione Jimmy Greselin -. Nel nostro Paese ci sono milioni di persone in una situazione di sovraindebitamento dalla quale è impossibile uscire senza un aiuto esterno. Aprire nuovi sportelli sul territorio nazionale ci consente una maggiore vicinanza ai cittadini e una promozione più capillare all'interno della popolazione degli strumenti che le attuali leggi ci mettono a disposizione in queste situazioni. Ci auguriamo di diventare presto un alleato dei cittadini sardi che vivono questa condizione, li invitiamo a venirci a trovare così da poter trovare insieme una soluzione".



