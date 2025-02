Allarme imprese sarde su caro energia, in 4 anni tariffe +70%

Dopo il disastro di tre anni fa, anche per imprese sarde e famiglie, torna l'incubo del "caro bollette". Pur non raggiungendo ancora i livelli del 2022, quando il costo per kilowattora superò lo 0,570 euro, la bolletta delle attività produttive isolane comincia al lievitare a causa delle nuove quotazioni dell'energia e del gas. Tale condizione potrebbe, nuovamente dopo qualche anno di relativa stabilità, mettere in difficoltà il sistema produttivo sardo e del resto d'Italia, a causa della riduzione delle commesse e delle vendite. A lanciare l'allarme è Confartigianato Imprese Sardegna che, come già avvenuto nell'epoca della crisi energetica, propone l'azzeramento o, quanto meno. la sterilizzazione degli oneri di sistema.

"Stiamo osservando un continuo rialzo delle tariffe di energia e gas, dovuti alla congiuntura internazionale e alla crescita dei prezzi delle materie prime, con conseguente impennata delle bollette - afferma Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - speravamo che dopo gli aumenti del 2022 si potesse tornare ai valori del 2021, comunque già molto alti rispetto a quelli del 2018, ma dobbiamo prendere atto della realtà dei fatti". "Ricordiamo che, secondo le notizie diffuse dalle Autorità di governo per l'energia - continua Meloni - il previsto aumento del costo di energia elettrica e gas, dovrebbe aggirarsi intorno tre il 18 e il 30% rispetto alle tariffe del 2024. Una condizione che rischierebbe di mettere seriamente in difficoltà le imprese sarde che, lentamente e con tanta fatica, stanno uscendo dagli aumenti monstre dei prodotti energetici".

Tra le più colpite le aziende della meccanica, del settore legno e le imprese altamente energivore di gas in primis i panifici e a seguire quella della produzione di ceramica, vetro, cemento, carta, metallurgia, chimica, tessile, gomma e plastica senza dimenticare i carrozzieri che utilizzano i forni.

"Non vorremmo andare verso una china pericolosa per la nostra economia - aggiunge Daniele Serra, Segretario Regionale di Confartigianato - una situazione che non può lasciare tranquilli e impone l'avvio di azioni concrete per poter tornare a costi energetici accettabili". Da qui la proposta di Confartigianato Sardegna: la sterilizzazione o l'azzeramento degli oneri di sistema, senza dover aspettare di arrivare a tariffe incontrollabili. Operazione già attuata quando i costi sono andati alle stelle nel 2022 e 2023 e che, se riproposta oggi, porterebbe una immediata riduzione di almeno il 20% del costo della bolletta. Praticamente annullerebbe gli aumenti dell'ultimo periodo.



