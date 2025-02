Aeroporti di Olbia e Alghero aderiscono a M'illumino di meno

Un giorno solo non basta più per raccontare le migliaia di azioni messe in campo per il risparmio energetico e la transizione ecologica, e così le società di gestione degli aeroporti di Alghero e Olbia, Sogeaal e Geasar, hanno deciso quest'anno di aderire all'intera settimana dell'iniziativa "M'illumino di Meno 2025 va veloce e va di moda", promossa e organizzata dal programma radiofonico Caterpillar, in onda su Rai Radio 2, e giunta alla 21/a edizione.

A partire da domenica 16 febbraio e per un'intera settimana i due aeroporti del nord Sardegna si impegnano ad implementare iniziative in ambito aeroportuale, come la riduzione dei livelli di illuminazione nelle piazzole di sosta aeromobili non utilizzate durante le operazioni, nei negozi e nelle hall principali dei due terminal.

Dal 16 al 21 febbraio, inoltre, nelle vicinanze dei negozi ISOLA di entrambi gli scali, verrà allestita un'esposizione a cura di Maurizio Savoldo, artigiano e titolare del marchio La Robbia, che illustrerà il processo di tintura naturale dei capi usando i pigmenti naturali derivati da radici, fiori, foglie e cortecce, in linea con la filosofia dell'upcycling, ossia la trasformazione di materiali di scarto in nuovi prodotti, con l'obiettivo di promuovere la cultura del riuso, del rispetto dell'ambiente e di sensibilizzare sull'enorme impatto ambientale provocato dal fast-fashion.

L'edizione 2025 di M'illumino di Meno rivolge dunque un'attenzione particolare a un tema su cui, sempre di più, stanno maturando consapevolezza e voglia di sperimentare nuove pratiche di produzione e consumo: la moda.



