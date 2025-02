Un libro sull'amore dipendente, ricavati all'Airc

"Quante volte dovrò uccidere me stessa, per far nascere una nuova me, un'altra nuova me, e ancora una, solo per potergli stare accanto?", se lo chiede Loredana Cefalo nel suo primo romanzo "Il mio spicchio di cielo", ambientato per metà in una Cagliari della fine del Settecento e per l'altra metà a Roma, sempre nel periodo della Rivoluzione francese.

Il romanzo racconta la storia di una giovane nobile intrappolata in un matrimonio farcito di menzogne, ricatti e inganni, che lotta per essere libera.

Pubblicato con Bookabook Editore, il libro ha accompagnato l'autrice, dalla partenza della campagna di crowdfunding fino alla sua pubblicazione, in un percorso oncologico. Per questa ragione il ricavato dei diritti d'autore sarà devoluto interamente all'Airc.

Cefalo venerdì 14 febbraio presenterà il suo volume alle 18.30 a Cagliari, nella libreria Giunti in via Garibaldi, assieme alla bookblogger cagliaritana Sonia Murtas e alla psicoterapeuta Alessia Crespi del centro EliCa, che approfondirà la tematica dell'amore dipendente e narcisistico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA