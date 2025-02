San Valentino, a Cagliari menù dedicato in un ristorante su due

Il 50% dei ristoranti cagliaritani proporrà un menù dedicato alla festa di San Valentino, con prezzi che partono dai 30 euro a persona. È quanto emerge da un'indagine della Fipe Confcommercio Sud Sardegna.

"La scelta di spendere in un ristorante per la giornata dedicata agli innamorati aumenta e si consolida negli anni - afferma il presidente Emanuele Frongia - le aspettative dei ristoratori quest'anno sono alte se consideriamo la vicinanza con il fine settimana".

In questa giornata speciale, quindi, accanto ai tradizionali regali di fiori, cioccolatini e gioielli, il ristorante si conferma un luogo di convivialità e condivisione. "Consapevoli di questo ruolo - prosegue Frongia - tanti ristoratori rispondono con creatività con menù esclusivi e abbellimento dei loro locali. La formula più scelta è il menu 'tutto compreso' con piatti dagli ingredienti afrodisiaci, come il caviale e le ostriche per quanto riguarda le pietanze di pesce, e con la prevalenza di spezie quali l'anice, noce moscata, peperoncino e zafferano. A distinguere il menu di questo giorno speciale saranno inoltre i piatti dalle cromie rosse, che richiamano il sentimento protagonista di San Valentino: largo dunque ai dessert con fragole, lamponi e mirtilli, ma anche agli antipasti di tartare di tonno rosso, accompagnati da bollicine rosé", conclude il presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna.





