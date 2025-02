Parità di genere, Coordinamento3 incontra Alessandra Todde

L'impegno a predisporre un'unità di progetto alle Pari opportunità, sotto la direzione della presidente della Regione Alessandra Todde, con l'eventuale proposta per l'istituzione di un Assessorato dedicato; rimettere mano alla legge elettorale, per individuare meccanismi di rafforzamento della doppia preferenza di genere, che da sola non si è rivelata sufficiente a garantire un aumento apprezzabile di consigliere regionali; un piano di riordino degli interventi a sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile e interventi programmati per la salute delle donne e l'attivazione della rete regionale antiviolenza. Sono gli argomenti trattati assieme alla stessa Todde da Coordinamento3, in un incontro a cui hanno preso parte la presidente Carmìna Conte con Pupa Tarantini e Vittorina Baire.

Punti della Carta di impegni per la Parità sottoscritta nel 2019 da tutti i candidati alla presidenza della Regione "molti dei quali rimasti irrisolti ma che la presidente Todde ha già preso in carico", sottolinea Conte che poi ha messo in luce un peggioramento di dati, la diminuzione del numero delle consigliere regionali da 11 a 10, il calo del 3% della presenza delle donne nella dirigenza della P.A. o dati negativi come i bassi livelli riferiti allo screening del tumore al seno, fra i più bassi d'Italia e le difficoltà di accesso alle cure oncologiche.

La governatrice, come riferisce Conte, ha ribadito che alcune delle richieste sono state già prese in considerazione e, in parte già attuate dalla Giunta. "La presidente Todde considera di poter valutare assieme all'Ufficio legislativo le proposte avanzate dai costituzionalisti Andrea Deffenu e Carla Bassu", ha aggiunto Carmìna Conte.

Coordinamento3 ha poi parlato del tragico aumento dei femminicidi in Sardegna: 7 nel 2024, più che triplicati rispetto al 2023. Per questo ha sollecitato un piano di prevenzione con corsi di formazione per docenti e programmi specifici nelle scuole a partire dalle materne. "La presidente ci ha comunicato che si stanno concludendo le interlocuzioni affinché anche in Sardegna il Protocollo per la Rete regionale antiviolenza (legge regionale 8 del 2007) possa contare anche sulle firme delle Prefetture e delle Questure dell'isola", ha proseguito Conte.

Sulle questioni della salute e della prevenzione l'associazione chiede l'attivazione delle breast unit. "La presidente Todde e la Giunta, come ci ha riferito, su questo punto sono già al lavoro. Infatti, proprio durante la seduta di Giunta regionale di ieri, è stata approvata la delibera per l'istituzione di Senologia al San Francesco di Nuoro".



