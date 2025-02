Fiamme in una palazzina nel centro storico di Cagliari

Momenti di paura durante la notte in una palazzina in via San Giacomo a Cagliari, a causa di un incendio.

Le fiamme si sono sviluppate, per cause non ancora accertate, in un locale di sgombero con all'interno materiale in disuso.

A far scattare l'allarme, intorno alle 4, è stato uno degli inquilini che ha chiamato il 115 e cercato autonomamente di arginare le fiamme.

Sul posto sono subito arrivate le squadre dei vigili del fuoco, un'ambulanza del 118 e le forze dell'ordine.

Nel giro di breve tempo i vigili del fuoco hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'area. Nessuno è rimasto ferito.





