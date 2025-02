Anci in pressing sulla Finanziaria, 'Comuni stanno soffrendo'

Ai Comuni dal 2010 sono venuti a mancare 150 milioni di euro l'anno, le amministrazioni sono allarmate e l'Anci questa mattina ha voluto incontrare la conferenza dei capigruppo per sottoporre la situazione alla vigilia del varo della Finanziaria regionale, che ancora attende di arrivare all'Assemblea.

"I Comuni rischiano un'enorme sofferenza se non viene adeguato il fondo unico così come ci era stato garantito in sede di diversi incontri", spiega Daniela Falconi, presidente dell'associazione dei Comuni, e sindaca di Fonni, a margine dell'incontro.

L'Anci, numeri alla mano, contenuti in un report consegnato ai capigruppo, dimostra "che non solo i Comuni stanno soffrendo, ma hanno estrema necessità per garantire i servizi che poi ritornano ai cittadini e alle imprese delle nostre comunità, che possano essere svolti con regolarità. Abbiamo fatto una simulazione partendo dal 2008 fino a oggi, la legge prevedeva un incremento sulla base delle entrate della Regione, si tratta di 150 milioni l'anno, cifre importanti che non chiediamo tutti insieme".

Per Falconi l'approvazione della Finanziaria è urgente "perché ci sono Comuni che devono garantire i servizi, ci sono le imprese che devono lavorare, ci sono una serie di cose che solo la Finanziaria può garantire - sottolinea -. Noi speriamo che non si debba ricorrere al terzo mese di esercizio provvisorio, però allo stesso tempo ci affidiamo al Consiglio perché venga da riconosciute le nostre richieste".



