A ottobre ritorna il grande triathlon al Forte Village

Il grande triathlon internazionale torna in Sardegna con la nuova edizione del Challenge Forte Village Sardinia - evento firmato Challenge Family - in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre nella costa sud occidentale dell'Isola.

"Siamo entusiasti di inaugurare questa straordinaria collaborazione con Challenge Family - dichiara il direttore della gara, Andrea Mentasti -. Da oltre dieci anni Forte Village ha costruito un legame profondo con il mondo del triathlon, un rapporto che si è consolidato stagione dopo stagione. Abbiamo sempre creduto nella capacità degli eventi sportivi internazionali di estendere la stagione turistica della Sardegna, portando alla ribalta mondiale la bellezza mozzafiato e il fascino senza tempo di questa terra. Con il suo clima mediterraneo ideale, panorami spettacolari, percorsi di gara unici e un'ospitalità autentica, la Sardegna è una destinazione perfetta per gli sportivi in qualsiasi periodo dell'anno".

"Siamo entusiasti di tornare nella meravigliosa Sardegna e di rinnovare la nostra partnership con il Forte Village Resort - dichiara Jort Vlam, Ceo di Challenge Family -. Per noi è fondamentale che ogni evento non sia solo una competizione di livello mondiale, ma diventi un'esperienza indimenticabile per gli atleti e le loro famiglie".

Il Challenge Forte Village Sardinia 2025 offrirà ai partecipanti un tracciato spettacolare e altamente tecnico, unendo la sfida sportiva alla bellezza mozzafiato della Sardegna.

La gara. 1,9 km di nuoto: un unico giro nelle acque davanti alla spiaggia del Forte Village Resort. 90 km di ciclismo: da Santa Margherita di Pula attraverso Domus De Maria, Teulada e Sant'Anna Arresi. Un percorso impegnativo con una discesa di 7 km, tratti veloci e panorami mozzafiato sulla costa. 21 km di corsa: due giri lungo la costa e la spiaggia di Cala d'Ostia, con arrivo nel cuore del Forte Village Resort.



