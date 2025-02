Nuova truffa ai danni di un anziano in Ogliastra, vittima 75enne

E' stato contattato da un sedicente ispettore antifrode del Comando Provinciale Carabinieri di Sassari, che lo ha informato di un'indagine in atto nei confronti di diversi direttori di filiali del Banco di Sardegna che, assieme ai loro dipendenti, stavano truffando numerosi correntisti mediante indebiti prelievi dai loro conti correnti. Il truffatore, seguendo il "copione" riscontrato in analoghe occasioni, ha così passato la mano a un complice che è riuscito a fargli emettere un bonifico di 49.800 euro, necessario per mettere al sicuro il denaro del proprio conto corrente. Un 75enne di Tertenia ha però subito denunciato tutto ai Carabinieri di Lanusei.

I militari, durante le indagini hanno rintracciato un 33enne di Brindisi presunto autore della truffa. Grazie alle analisi dei tabulati telefonici e attraverso la perquisizione nel domicilio di residenza è stata rinvenuta la carta prepagata associata all'Iban verso il quale è confluita l'intera somma di denaro.

Il truffatore aveva anche utilizzato come immagine dei profili whatsapp le foto tratte dal web di due Ufficiali. Il 33enne è stato denunciato.



