Incendi e rischio idrogeologico, accordo Università-vigili fuoco

Master dedicati alla formazione in Protezione Civile, iniziative di ricerca sul rischio idrogeologico, sulla modellazione degli incendi boschivi e sul rischio legato alle batterie elettriche. Sono solo alcune delle attività che saranno portate avanti grazie all'accordo quadro firmato oggi dal rettore dell'Università degli Studi di Cagliari, Francesco Mola e il direttore regionale dei vigili del fuoco per la Sardegna Nicola Micele.

L'accordo è finalizzato a sviluppare forme di collaborazione nello svolgimento delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione, nell'erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca e nella valorizzazione dei risultati della medesima, nell'ambito delle attività di didattica e formazione nonché nell'ambito della promozione di iniziative finalizzate alla divulgazione culturale e scientifica nel territorio.

"Nello specifico - precisano dall'Università - la collaborazione svilupperà attività di ricerca nel campo delle materie di comune interesse, con possibilità di pubblicazioni scientifiche e partecipazione a eventi scientifici nazionali o internazionali. Verranno sviluppate attività congiunte finalizzate al supporto della crescita sociale e culturale della comunità, oltre che all'organizzazione di eventi divulgativi destinati al pubblico non accademico".

Nel corso dell'incontro, avvenuto in Rettorato con la firma dell'accordo quadro, è stata quindi avanzata la proposta di istituire un tavolo tecnico permanente, con la partecipazione di entrambi gli enti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA