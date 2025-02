Esercito: rientra a Cagliari il 151/o reggimento Brigata Sassari

Una settantina di militari del 151/o reggimento fanteria della Brigata Sassari sono rientrati a Cagliari dal Libano, dove il contingente italiano è stato impiegato per sei mesi nell'ambito della missione Unifil, la Forza delle Nazioni Unite schierata al confine con lo stato di Israele.

I militari hanno operato, con la guida del comandante colonnello Alessio Argese, sul fronte della sicurezza per garantire il rispetto del cessate il fuoco nell'area, supportare le forze armate libanesi e assistere la popolazione locale.

Con i Dimonios è tornata sull'Isola anche la bandiera di guerra del reparto, decorata di due Ordini Militari d'Italia, due Medaglie d'oro al Valor Militare e una Medaglia d'oro al Valor dell'Esercito.

Il rientro della Brigata Sassari è cominciatoiniziato a fine gennaio con partenze scaglionate dall'aeroporto di Beirut a bordo di velivoli dell'Aeronautica Militare e si completerà nei prossimi giorni con il rientro in Sardegna del Reggimento logistico "Sassari", comandato dal colonnello Eugenio Fortunato.





