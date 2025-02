Un motociclista di 64 anni si è schiantato stamattina contro un palo dopo aver perso il controllo del suo scooter, in viale Porto Torres, a Sassari.

L'uomo si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santissima Annunziata, nel reparto Rianimazione.

L'incidente si è verificato intorno alle 7, all'altezza della rotatoria di via Papa Giovanni XXIII.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 e la polizia locale per i rilievi dell'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA