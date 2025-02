Aggredisce un uomo con l'ascia, 80enne denunciato ad Alghero

Un ottantenne armato di ascia ha aggredito un uomo ai giardini pubblici di via Manno, ad Alghero, fortunatamente senza riuscire a colpirlo.

L'episodio è successo lunedì sera: l'80enne è arrivato ai giardini con l'ascia nascosta in una busta, si è diretto verso un 45enne e urlando contro di lui ha impugnato l'accetta e ha cercato di colpirlo.

La vittima ha scansato i colpi e ha reagito per difendersi. È nata una colluttazione fra i due, in mezzo a decine di persone terrorizzate. L'anziano è finito per terra e ha cercato di rialzarsi per colpire il rivale, ma è stato bloccato dai passanti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La situazione si era già calmata. L'aggressore è stato identificato e poi denunciato per minacce aggravate e porto d'arma atta a offendere.

L'intera scena è stata registrata da una telecamera di videosorveglianza e le immagini saranno utili ai fini delle indagini per documentare come si sono svolti i fatti.



