Accelerata sulla spesa del Fondo sociale europeo

Il 2024 è stato caratterizzato da una significativa accelerazione dell'attuazione del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027 che ha consentito, nella sola seconda metà dell'anno, un incremento di quasi il 90% degli importi programmati. È quanto emerso a Cagliari nel corso della riunione plenaria del Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ Sardegna che ha visto la partecipazione dei rappresentanti della Regione, della Commissione Europea, dei Ministeri competenti e del Partenariato economico e sociale.

Secondo l'assessora del Lavoro Desirè Manca occorre "prendere atto che nel 2024 c'è stata un'accelerata fondamentale e ciò significa che questo governo regionale, questa giunta e la presidente Todde tengono particolarmente a lavorare sui bisogni delle persone. Nella seconda metà del 2024, infatti, sono stati pubblicati 15 dei 34 avvisi complessivamente pubblicati finora, raddoppiando gli importi programmati. Il nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare in questa direzione, e anche nel 2025 intendiamo lavorare per riprogrammare l'allocazione delle risorse tra le diverse Priorità del Programma, incrementando quelle destinate all'inclusione e al contrasto delle povertà".

"Nel 2025 - ha evidenziato l'Autorità di Gestione Eugenio Annicchiarico - ci si attende non solo una conferma di questo avanzamento positivo nella programmazione degli avvisi ma anche il raggiungimento del primo obiettivo di spesa del Programma, fissato in circa 101 milioni di euro". Per la Commissione Europea è intervenuto Paolo Rizzo, della Direzione Generale Occupazione Affari Sociali e Inclusione.

La prima parte della sessione è stata dedicata all'attuazione del PR FSE+ 2021-2027 con un focus su occupazione, istruzione, inclusione sociale e sviluppo economico. Nel 2024 sono stati pubblicati 18 avvisi per un totale di circa 139 milioni di euro, con interventi mirati al sostegno all'occupazione, alla formazione e all'inclusione sociale.

L'analisi dello stato di avanzamento finanziario evidenzia una spesa certificata ancora contenuta rispetto alle previsioni, ma con una forte accelerazione attesa per il 2025, quando è prevista la spesa per oltre 107 milioni di euro. I fondi saranno destinati principalmente all'occupazione e alla formazione, settori chiave per la crescita del territorio.

La seconda parte è stata dedicata alla programmazione del POR FSE Sardegna 2014-2020 che si avvia alla chiusura. Al 31 dicembre 2024, l'importo complessivo certificato supera i 374 milioni di euro, con una percentuale di attuazione pari al 108% rispetto al piano finanziario iniziale. Gli assi prioritari, tra cui occupazione, inclusione sociale, istruzione e formazione, hanno registrato un avanzamento positivo, con il superamento delle previsioni di spesa. In particolare, sono stati coinvolti oltre 34.000 disoccupati, 29.900 persone svantaggiate e più di 321.000 beneficiari in percorsi di istruzione e formazione. La chiusura ufficiale prevede la trasmissione della documentazione finale entro il 15 febbraio 2026.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA