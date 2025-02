Progetto Annotu, otto interviste in tabarkino e sassarese

Una seconda campagna di raccolta di testimonianze, nelle varianti del tabarkino e del sassarese, arricchisce il progetto Annòtu, primo archivio di testimonianze audiovisive sulla maternità e sulla paternità raccolte nelle varianti linguistiche della Sardegna.

Le nuove interviste, otto in tutto, si aggiungono alle 40 già presenti sul sito del progetto nato lo scorso anno come spin off dell'Archivio vivo di Lunàdigas, lanciato nel 2015 dalle autrici e registe Marilisa Piga e Nicoletta Nesler per indagare le motivazioni alla base della scelta di molte donne di non essere madri.

Come si esprime il proprio vissuto e la propria storia identitaria quando si usa la lingua materna? Annòtu (in sardo archivio, annotazione) cerca di dare una risposta attraverso la raccolta, l'archiviazione e l'indicizzazione di testimonianze sui temi della paternità e maternità.

A un anno dal suo esordio, reso possibile grazie al contributo del Bando Studi e Ricerche della Regione Sardegna, la piattaforma Annòtu propone le diverse testimonianze, ciascuna nelle varianti linguistiche dell'isola (algherese-catalano, campidanese, logudorese, ecc): l'accessibilità dei materiali audiovisivi, che prevede l'inserimento dei sottotitoli per non udenti, è garantita dalle testimonianze trascritte, tradotte in italiano e in inglese e archiviate, a cui si aggiungono ora nuove testimonianze per continuare a indagare i temi al centro della ricerca.

Venerdì 14 febbraio alle 17,30 nella sede di Cagliari della Fondazione di Sardegna (via San Salvatore da Horta) è in programma la presentazione.



