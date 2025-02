Patto Comune, Tribunale e Procura Cagliari per i fragili

È stato firmato a Cagliari, il protocollo d'intesa tra il Tribunale ordinario, la Procura della Repubblica e il Comune finalizzato alla prosecuzione e operatività dell'Ufficio di pubblica tutela per le persone in situazione di fragilità.

Il patto era stato siglato inizialmente nel 2014 e successivamente rinnovato nel 2023. Oggi la firma del nuovo rinnovo, in presenza del sindaco Massimo Zedda, del presidente del Tribunale ordinario, Vincenzo Amato, del procuratore della Repubblica, Rodolfo Maria Sabelli, e dell'assessora alle Politiche sociali del Comune, Anna Puddu.

Il documento rappresenta "un importante elemento di raccordo e potenziamento degli interventi di tutela nei confronti dei soggetti più fragili, garantendo la tutela giuridica e sociale con immediatezza e progettualità condivisa".

L'Ufficio di pubblica tutela è insediato al Tribunale ordinario di Cagliari e si avvale del personale qualificato del servizio Politiche sociali del Comune. Per il sindaco Zedda "la firma di oggi consente la prosecuzione di una positiva collaborazione istituzionale, che ha l'obiettivo di assicurare tutela e supporto alle persone vulnerabili. Nessuno deve essere lasciato solo e la buona amministrazione deve operare nel migliorare le condizioni di vita e di tutela dei soggetti più fragili".



