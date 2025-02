Incidente a Sestu, chiusa una carreggiata della statale 131

Un tratto della strada statale 131 "Carlo Felice" è stata temporaneamente chiuso al traffico in direzione Sassari a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 11,700, nel territorio del comune di Sestu.

Secondo quanto appreso l'incidente è stato causato dall'esplosione di un pneumatico che poi è finito sulla cuspide dello spartitraffico.

L'interdizione è stata disposta per consentire le attività di rimozione del veicolo coinvolto. Il traffico è stato deviato lungo la strada complanare.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.



