Grendi chiede nuova concessione a Cagliari per il terminal Mito

"Come Mito (Mediterranenan intermodal terminal operator) abbiamo presentato una nuova domanda di concessione per un periodo ventennale per il terminal del porto canale di Cagliari, dal momento che l'annuale concessione che ci è stata data nel 2021 aveva una scadenza quadriennale, cioè scadrà a luglio 2025". Ad annunciarlo è Antonio Musso, amministratore delegato di Grendi Trasporti marittimi, in occasione della conferenza stampa di presentazione dei risultati 2024 e dei progetti per il 2025 del gruppo Grendi, insieme alla sorella Costanza Musso, amministratrice delegata di 'MA Grendi dal 1828'. "La concessione attuale era per un periodo breve di prova, perché nel 2021 dopo l'uscita di Contship c'era da capire se sarebbe arrivato un operatore internazionale che potesse prendere tutto il vecchio terminal di transhipment. Oggi, a quattro anni di distanza non è avvenuto - ha spiegato Musso - quindi abbiamo presentato una domanda di concessione un po' più "seria" perché 4 anni non è un periodo che permette pianificazioni e investimenti, e contiamo di ottenere una concessione anche un po' più grande". La richiesta della nuova concessione è per 750 metri lineari di banchina e 190 mila metri quadrati di piazzale, contro i 620 metri lineari di banchina e 145 mila metri quadrati di piazzale della concessione attuale.

