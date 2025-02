Confapi, 'taglio alla decontribuzione Sud pesa su pmi Sardegna'

"La riduzione della decontribuzione Sud è una misura gravissima per le piccole e medie imprese della Sardegna Non è possibile che in questo paese non si riesca a rendere strutturali misure che servono a colmare lacune storiche e non occasionali". Interviene così il presidente regionale di Confapi Aniem Sardegna, Luigi Toro, secondo il quale "la riduzione della decontribuzione prevista per i prossimi anni dalla legge di bilancio, è una scelta gravissima perché le condizioni della Sardegna non sono situazioni occasionali ed emergenziali, ma sono condizioni di ritardo ormai consolidate".

"L'eliminazione o la riduzione degli sgravi potrebbe ampliare il divario territoriale, e alcune aziende potrebbero non reggere l'aumento dei costi e chiudere, mentre altre potrebbero ricorrere al lavoro sommerso per ridurre le spese - aggiunge Toro - Se il governo riduce questi sgravi almeno che promuova misure alternative per sostenere le piccole imprese della Sardegna".

"La riduzione delle condizioni e della misura dello sgravio contributivo per le aziende del Sud - spiega Toro - danneggerà soprattutto le piccole imprese della Sardegna, perché le nostre piccole aziende hanno meno margini di manovra finanziaria rispetto alle grandi imprese. Un aumento dei contributi da versare può incidere significativamente sui loro bilanci. Senza lo sgravio, molte imprese potrebbero dover ridurre il personale o rallentare le assunzioni, frenando lo sviluppo e l'occupazione locale".

"Si è stimato - conclude - che la misura è stata utilizzata nel corso degli anni da una media del 30% delle piccole imprese, di cui il 37% ha affermato che non avrebbe proceduto ad alcuna assunzione senza queste misure. Quindi è facile immaginare quali contraccolpi negativi sull'occupazione della Sardegna, avrà questa riduzione progressiva della decontribuzione".



