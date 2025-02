Bidella sviene per esalazioni vernici in scuola a Sassari

Una collaboratrice scolastica dell'Istituto Alberghiero di Sassari, in via Cedrino, è svenuta questa mattina dopo aver inalato esalazioni di una sostanza chimica che una impresa di manutenzioni stava utilizzandolo per riverniciare il pavimento della palestra.

La donna è stata soccorsa dal 118 e accompagnata all'ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco, la polizia locale è gli ispettori dello Spresal della Asl 1.



