Siccità, la Provincia di Sassari autorizza l'uso dei reflui

Gli agricoltori della Nurra possono contare su un'arma in più per far fronte alla siccità: la Provincia di Sassari ha autorizzato il riutilizzo delle acque reflue trattate dal depuratore della città. Il via libera, rilasciato il 21 gennaio scorso, ha validità 4 anni e consentirà ad Abbanoa di scaricare le acque reflue depurate dall'impianto di Funtana Veglina nelle acque del Rio Caniga, e di essere riutilizzate per scopi irrigui.

I reflui depurati dovranno però rispettare stringenti parametri imposti dalla stessa autorizzazione provinciale e a patto che Abbanoa presenti una serie di documentazioni che certifichino il rispetto delle condizioni poste dalla Provincia.

"Questa autorizzazione è sicuramente una importante boccata d'ossigeno per i coltivatori di fragole, di ortaggi e di mais ed erbai", affermano Tore Piana e Stefano Ruggiu, presidente e vice presidente dell'associazione Centro studi agricoli', che più volte avevano sollecitato questa soluzione. "Peccato non poter immettere l'intero flusso dell'acqua depurata proveniente dal depuratore di Sassari all'interno del bacino del Cuga", continuano Piana e Ruggiu, "un provvedimento legislativo, dell'allora governatore della Sardegna, Renato Soru, dichiarò le acque del bacino del Cuga a duplice destinazione, uso civile e uso irriguo, vietando l'immissione diretta nel bacino. Questo limita l'utilizzo dei reflui ai soli mesi estivi, gettando a mare l'acqua del periodo invernale, parliamo di utilizzo di circa 4/5 milioni di litri di acqua nei mesi estivi, necessari a sopperire alle immediate emergenze, rispetto ai circa 15".

Piana e Ruggiu invocano una modifica alle norme: "Chiediamo a Regione, Provincia e Consorzio di bonifica della Nurra di riportare l'utilizzo delle acque del bacino del Cuga esclusivamente a uso agricolo, preso atto che la città di Alghero e alcuni comuni sono serviti dalle nuove reti di adduzione del Coghinas e dalla possibilità di un raccordo adduttivo, che bypassi il Cuga e porti l'acqua a uso civile direttamente dall'invaso del Temo di Villano Rocca Doria".





