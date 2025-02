Sequestrati in aeroporto Alghero 8 kg di semi non certificati

La Guardia di finanza di Alghero e i funzionari dell'Agenzia dogane e monopoli di Sassari hanno sequestrato all'aeroporto di Alghero - Fertilia 8 chili di semi non identificabili e privi di qualunque certificazione.

I semi erano in possesso a un uomo proveniente dalla Nigeria, sbarcato all'aeroporto Riviera del Corallo via Fiumicino.

I semi erano contenuti nel suo bagaglio, sottoposto a un controllo di routine dai ispettori della dogana.

I semi sono stati sequestrati in via cautelare, nell'attesa delle analisi igienico sanitarie che saranno svolte da un fitopatologo dell'assessorato regionale dell'Agricoltura.





