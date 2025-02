Sassari, ladro beffato trova le macchinette già scassinate

Un ladro sfortunato e maldestro è stato sorpreso nella notte da un vigilante all'interno degli uffici dell'Orto botanico dell'Università di Sassari, a Piandanna. L'uomo, entrato forzando una porta di sicurezza chiusa con una catena, era fermo davanti ai distributori automatici di snack e bevande, con un grosso cacciavite in mano.

Attonito ha spiegato alla guardia giurata di essere entrato per rubare i soldi delle macchinette, ma di averle trovate già scassinate.

E infatti, poche ore prima un altro ladro lo aveva preceduto, ed era stato bloccato e arrestato in flagranza dai carabinieri.

Sono stati invece gli agenti della sezione Volanti della questura, arrivati sul posto, a identificare e denunciare il secondo ladro per furto aggravato, danneggiamento e possesso di arnesi da scasso.



