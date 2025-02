Sardegna alla Bit ricorda l'Aga Khan, ebbe visione lungimirante

"Senza l'Aga Khan non ci sarebbe stato il turismo. È colui che con una visione lungimirante ha dato una percezione diversa della Sardegna nel mondo": lo ha detto l'assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu, inaugurando la partecipazione dell'isola alla Borsa Internazionale del Turismo aperta da ieri a Fiera Milano Rho.

Cuccureddu ha voluto commemorare così il principe Karim Aga Khan, cittadino onorario di Arzachena e Olbia e realizzatore della Costa Smeralda, morto alcuni giorni fa. Per quanto riguarda l'andamento del settore in Sardegna l'assessore ha sottolineato che nel 2024 è stato registrato un incremento rispetto al 2023 in ogni segmento: +10% nel campione alberghiero, +10,7% di passeggeri negli aeroporti, +8,6% nei porti, per un totale complessivo del +9,8% . Per quanto riguarda le novità l'assessore ha spiegato che la Sardegna punterà su albergo diffuso e una stagione di grandi eventi.

Per l'albergo diffuso, sono stati stanziati 7,5 milioni di euro, cui si aggiungono risorse statali, per un totale di 8.785.500 euro. Sul fronte dei grandi eventi, sono stati messi a disposizione 20.818.000 euro per sostenere 13 manifestazioni di rilievo.



