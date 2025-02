Sanità, l'opposizione abbandona i lavori della commissione

L'opposizione di centrodestra torna all'attacco sul disegno di legge 40 di riorganizzazione sanitaria in queste settimane sotto esame della commissione competente: nella seduta prevista oggi con le ultime audizioni, quelle dei direttori generali delle Asl 1 e 8, i consiglieri di minoranza hanno abbandonato i lavori. Domani scadono i termini per la presentazione degli emendamenti, il più atteso quello della Giunta che modificherà radicalmente il testo.

Ed è su questo che si è acceso lo scontro. "Abbiamo deciso di abbandonare i lavori della commissione a causa del comportamento antidemocratico della commissione stessa che ci ha impedito letteralmente di svolgere le nostre funzioni e le nostre prerogative - denuncia Alice Aroni (Udc) a margine della seduta -: ci siamo sentiti presi in giro perché abbiamo perso tempo a discutere su un disegno di legge già notoriamente superato da un maxi emendamento che ne stravolge il contenuto e comunque non sono stati rispettati gli accordi".

Anche Forza Italia, con il consigliere Ivan Piras, è contrariata: "Parliamo di una riforma sanitaria che necessita di approfondimento, non particolarmente apprezzata da tutte le parti sociali, sulla quale noi ci vogliamo mettere a disposizione per fornire un contributo veramente importante", ha spiegato. "Questo pare non essere apprezzato e per questo inizieremo un percorso veramente significativo per mettere in evidenza tutte le criticità - aggiunge Piras -, ma soprattutto la mancanza di rispetto che questa maggioranza esercita nei confronti delle altre parti politiche".



