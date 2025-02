Malore alla guida e va fuori strada, 66enne muore a Olbia

Forse un malore mentre si trovava alla guida della sua Porche Cayenne e stava percorrendo la statale 125, nel tratto costiero che collega Olbia con la frazione di Murta Maria. Un automobilista di 66 anni, Francesco Amadori, è morto dopo che la sua auto è finita fuori strada, ribaltandosi.

L'uomo, agente di commercio nel settore dei mangimi, era originario di Tempio Pausania ma viveva a Pattada.

Nella tarda serata di ieri, l'auto su cui viaggiava in direzione di Olbia è uscita fuori strada e si è ribaltata finendo in una cunetta. Ad estrarre il guidatore dalle lamiere della vettura sono stati i vigili del fuoco di Olbia che lo hanno immediatamente consegnato alle cure del personale del 118 giunto sul posto con una medicalizzava, ma per il 66enne non c'è stato nulla da fare. L'uomo era già morto.

I carabinieri giunti sul posto hanno ricostruito la dinamica dell'incidente avvenuto a pochi metri dalla stazione di servizio all'ingresso della frazione di Olbia.



