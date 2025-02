Cagliari, un Coman in più per rincorrere la salvezza

Cagliari tredicesimo. E lontano quattro punti dal terzultimo posto occupato dal Parma, propria la squadra sconfitta ieri alla Unipol Domus.

I rossoblù non erano mai stati così distanti dalla zona calda. Ma il tecnico Davide Nicola è stato chiaro: vittoria importante che "fa respirare un po' di più". Ma c'è ancora da sudare. Perché - parole del mister - "basta una partita per riportarti dov'eri".

Cagliari e allenatore proiettati quindi verso sabato: alle 15 sfida a Bergamo con l'Atalanta. E poi ci sono Juventus (quinta) in casa e Bologna (settima a un passo dall'Europa) in trasferta.

Un Cagliari che, contro il Parma, ha raggiunto l'obiettivo della sua missione. Senza farsi sedurre dalle sirene dei risultati delle altre concorrenti per la salvezza. Un pareggio alla fine non sarebbe stato da buttare. E invece Mina e compagni hanno capito che occasioni del genere non si possono buttare o rimandare.

Una conduzione del match che ricorda un'altra vittoria importante, quella contro il Verona sempre alla Domus. Anche lì partita equilibrata, Cagliari non stellare. Ma pronto a trasformare in tre punti una fiammata.

Un Cagliari che ieri si è presentato con una marcia in più.

Coman era il punto interrogativo dell'ultimo mercato. E quel punto di domanda è diventato esclamativo a tre minuti dall'ingresso in campo: tiro fortissimo e preciso da fuori area.

E gol all'esordio. Una rete fondamentale che ha consentito al Cagliari, se non di chiudere la gara, almeno di limitare i danni di fronte al ritorno con gol degli avversari.

Esperienza in Romania e Qatar, ma Coman, anche nella gestione di ogni pallone che ha toccato, ha fatto vedere di essere giocatore pronto per la A. Evidentemente anche Nicola in allenamento deve aver visto qualcosa. Altrimenti non gli avrebbe concesso i venti-venticinque minuti più delicati della partita e forse anche della stagione.

Pronto per Bergamo anche Luvumbo: ieri in panchina per una convocazione di "incoraggiamento". Sabato prossimo sarà un rinforzo in più.

