Bimba morta dopo intervento alle tonsille, salma sequestrata

La Procura di Sassari ha disposto il sequestro della salma di Natalie Tanda, la bambina di 8 anni di Villanova Monteleone, morta sabato sera all'ospedale civile di Alghero, due giorni dopo aver subito un intervento chirurgico per l'asportazione delle tonsille.

È stata sequestrata anche la cartella clinica e nelle prossime ore sarà assegnato l'incarico a un medico legale per eseguire l'autopsia. L'esame non potrà essere svolta dall'istituto di Medicina legale della Asl 1 di Sassari, per incompatibilità, dato che anche l'ospedale civile di Alghero fa parte della stessa azienda.

Intanto a Villanova Monteleone, il paese in provincia di Sassari dove la piccola viveva con i genitori e una sorella maggiore, il sindaco Quirico Meloni ha annullato i festeggiamenti del carnevale e ha dichiarato il lutto cittadino per il giorno in cui saranno celebrati i funerali di Natalie.

La bambina era ricoverata da alcuni giorni nel reparto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale civile di Alghero, dove era stata operata giovedì 6 febbraio: era stata sottoposta a un intervento chirurgico otorinolaringoiatrico il cui decorso non aveva mostrato criticità operatorie o nell'immediato post operatorio, tant'è che per la mattinata di ieri ne erano state programmate le dimissioni.

Ma nella serata di sabato la bambina ha manifestato un'improvvisa complicanza e per questo i medici stavano predisponendo il rientro in sala operatoria. Tutto è però degenerato in pochissimo tempo e ogni tentativo dei medici, sia degli otorinolaringoiatri, sia dei rianimatori del 'Civile' accorsi in reparto, si sono rivelati inutili: la bambina è deceduta nel reparto di otorinolaringoiatria poco prima delle 21 di sabato.



