Nicola fa il pompiere 'Cagliari dovrá lottare sino alla fine'

Davide Nicola fa volare il Cagliari a più quattro dalla terzultima. Ma fa il pompiere: "Ma attenzione, continuo a ripetere che si dovrá lottare sino alla fine. Basta una partita per riportarti dov'eri - dice il tecnico -. Certo vincere queste sfide ti fa fare un respiro in più. Non è scontato vincere partite di questo tipo, ma ci sará sempre da combattere. E bisogna fare punti non solo con le squadre dirette concorrenti".

Poi un giudizio sul nuovo acquisto Coman, subito in gol, e decisivo. "Il suo problema è solo il fatto che ha giocato l'ultima partita un mese fa - spiega Nicola -, quindi è importante la sua gestione anche per evitare infortuni. È stato bravo. Ma è stata brava e paziente tutta la squadra così come è stato paziente il pubblico. Anche perché il Parma è una squadra molto forte nelle ripartenze. La mia gioia dopo il primo gol? Era perché pensavo che il gol fosse di Adopo, ci tengo che segni chi non lo ha ancora fatto. Poi contento anche per il gol di Coman, è stato molto importante".



