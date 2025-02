La civiltà millenaria della Sardegna nel cuore di Milano

"La volontà di creare un evento Fuorisalone della Bit si inserisce in una strategia più ampia di promozione del nostro territorio che mira a valorizzare la Sardegna come destinazione turistica in grado di offrire esperienze autentiche e diversificate durante tutto l'anno".

Così l'assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu, alla presentazione della mostra "Nuragica", un'immersione nell'immenso patrimonio archeologico.

"La Sardegna non è solo mare - ha ribadito Cuccureddu - ma è storia, cultura e tradizioni, con un patrimonio archeologico di straordinario valore che vogliamo rendere protagonista. Con iniziative come questa, confermiamo il nostro impegno a costruire un turismo sostenibile e destagionalizzato, capace di attrarre visitatori interessati a scoprire l'essenza più profonda della nostra terra. Lavoriamo per far emergere una Sardegna autentica, dove il viaggio diventa un'esperienza di arricchimento culturale e personale".

La Regione Sardegna, con l'Assessorato del Turismo, si fa ambasciatrice della propria identità più autentica, ospitando a Milano sino all'11 febbraio la mostra esperienziale "Nuragica", un viaggio straordinario attraverso il tempo. Presente anche l'assessora al Personale e Innovazione Tecnologica, Mariaelena Motzo.

L'evento si propone di rivelare al pubblico una Sardegna diversa e sorprendente, che trascende i confini delle sue celebri coste per svelare un patrimonio storico, culturale e archeologico di inestimabile valore. Con "Nuragica" il visitatore viene condotto in un'esperienza unica, che intreccia emozione e conoscenza. Attraverso ricostruzioni fedeli e ambientazioni suggestive, è possibile rivivere l'epoca della civiltà nuragica, una delle più antiche e misteriose del bacino del Mediterraneo. Dieci scenografie immersive che guidano il pubblico alla scoperta di torri nuragiche, botteghe artigiane, santuari e tombe dei giganti, culminando con i traffici nel Mediterraneo, grazie all'impiego dello storytelling e della realtà virtuale.



