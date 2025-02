Il 22 e 23 marzo ritorna il Rally Sulcis Iglesiente

Il Rally Sulcis Iglesiente, giunto alla terza edizione, torna il 22 e 23 marzo.

Come nel 2024, il rally su asfalto organizzato dalla scuderia iglesiente Mistral Racing sarà il primo appuntamento della Coppa Rally di Zona, nonché del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport. Anche quest'anno, oltre al moderno, sugli stessi tratti cronometrati si disputerà il terzo Rally Sulcis Iglesiente Historic, valido per il Campionato Regionale. E, a proposito di prove, sono tante le novità che riguardano un percorso rinnovato e pronto a regalare emozioni e sorprese ai protagonisti e al tanto pubblico che, fin dalla prima edizione della manifestazione, ha risposto con entusiasmo e interesse e ha partecipato numeroso tutte le fasi della manifestazione.

Il Rally Sulcis Iglesiente, organizzato con il supporto di Regione, Fondazione di Sardegna, Ac Cagliari, Aci Sport Delegazione Sardegna e Cantina di Santadi, coinvolgerà nove comuni: Iglesias, Carbonia, Gonnesa, Nuxis, Perdaxius, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Antioco e Villaperuccio. Come già avvenuto nel '23 e nel '24, le cerimonie di partenza e di arrivo saranno ospitate in Piazza Quintino Sella, a Iglesias, dove ci sarà anche il quartiere generale della manifestazione, il riordino notturno della prima giornata (al Campo Sportivo Monteponi) e il parco assistenza del sabato.

La domenica, invece, il service park traslocherà come di consueto a Carbonia, che quest'anno ospiterà anche una nuova prova speciale, Bacu Abis, che prende il nome proprio dall'omonima frazione che la ospita.

Confermato lo shakedown di Fontanamare, disegnato, come nel 2024, lungo la litoranea per Nebida e in grado di offrire una vista mozzafiato sul Pan di Zucchero, il faraglione più alto d'Europa. Dopo il test vista mare del sabato mattina, nel pomeriggio gli equipaggi si cimenteranno nei doppi passaggi sulla prova iglesiente Is Arruastas, caratterizzata da un fondo molto insidioso, e sulla già citata Bacu Abis, che nella seconda tornata verrà percorsa in notturna. A chiudere il Day1 sarà l'unico passaggio - ormai al buio - la Miniera Monteponi, cucita su misura nei nastri d'asfalto costeggiati dalle architetture minerarie iglesienti oggi apprezzata meta turistica.

La giornata della domenica sarà caratterizzata da tre prove da ripetere due volte. Due di queste sono già state disputate nelle precedenti edizioni, le confermate e attese Nuxis-Santadi e Perdaxius. A completare la seconda giornata di gare sarà Sant'Antioco, che nel 2024 era stata la gradita new entry tra i comuni coinvolti e che stavolta metterà in vetrina un'altra delle proprie perle marine, Maladroxia.



