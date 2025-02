Dodici migranti sbarcati sulle coste del sud Sardegna

Dodici migranti - undici uomini e una donna - tutti adulti e privi di documenti, sono stati rintracciati questa mattina dai carabinieri della stazione di Sarroch, nel Cagliaritano.

I migranti, che hanno riferito di essere tunisini, sono stati individuati lungo la Statale 195, all'altezza del km 41+900, dopo essere sbarcati poco prima sulla costa sud occidentale dell'isola.

Nel corso dell'intervento, i carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro l'imbarcazione utilizzata per la traversata dal nord Africa, una piccola barca in vetroresina dotata di un motore fuoribordo Suzuki da 30 cavalli.

I dodici migranti, tutti in buone condizioni di salute, sono stati trasferiti al Centro di accoglienza di Monastir.



