Attentati Siniscola, controlli e perquisizioni dei carabinieri

All'indomani del Consiglio comunale straordinario in piazza, seguito da una fiaccolata con centinaia di persone, a Siniscola è scattato il blitz delle forze dell'ordine alla caccia dei responsabili dei recenti episodi di violenza e intimidazioni.

Circa 70 carabinieri del Comando provinciale di Nuoro e delle Compagnia di Siniscola, Bitti, Olbia, con i Cacciatori di Sardegna e l'Elinucleo di Olbia hanno fatto partire all'alba una maxi operazione di controllo del territorio.

Sono in corso perquisizioni e controlli a carico di personaggi noti alle forze dell'ordine, pregiudicati, ispezioni in casolari, ovili e in varie zone del territorio.

I carabinieri hanno anche predisposto posti di blocco lungo le principali strade di collegamento.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA