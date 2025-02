Tir carico di alimenti si ribalta sulla 131, traffico in tilt

Un camion carico di alimenti si è ribaltato questa mattina lungo la statale 131, all'altezza del bivio per Villagreca. il conducente è rimasto lievemente ferito. L'incidente sta provocando lunghe file e rallentamenti in direzione Cagliari.

L'incidente è avvenuto intorno alle 4,30 all'altezza del chilometro 30. Il tir, per cause ancora da accertare, si è ribaltato su un lato. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco, il 118 e i tecnici dell'Anas.

Il ferito è stato trasportato in ospedale con assegnato un codice giallo.

E' stato chiuso il tratto della statale 131 "Carlo Felice" dove si è registrato il ribaltamento del tir. Stop al traffico in direzione Cagliari, all'altezza del km 30, nel comune di Nuraminis.

L'interdizione - spiega l'Anas - è stata disposta per consentire le attività di rimozione del camion in piena sicurezza. Il traffico in entrambe le direzioni è stato deviato lungo la carreggiata in direzione Sassari, allestita a doppio senso di marcia.

Sul posto sono presenti le squadre dell'Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.



