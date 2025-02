Piogge e temporali in arrivo nelle prossime ore in gran parte della Sardegna.

Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso a partire dalle 21 di venerdì 7 e sino alle 15 di sabato 8 febbraio un avviso di allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sulle aree del Sulcis Iglesiente, Campidano e Sardegna centro orientale.



