Il Quartetto Modigliani protagonista nella Stagione del Lirico

Il prestigioso Quartetto Modigliani arriva a Cagliari. Martedì 11 febbraio sarà protagonista nella Stagione concertistica del Teatro Lirico alle 20:30.

È il secondo concerto da camera e il settimo appuntamento del cartellone. Il celebre ensemble fondato nel 2003 con sede a Parigi, viene invitato regolarmente nelle grandi rassegne musicali internazionali e dalle sale da concerto più prestigiose del mondo.

A Cagliari è un debutto nella Stagione concertistica, anche se, in anni passati, si è già esibito in città. Il Quartetto Modigliani è composto da Amaury Coeytaux (violino), Loïc Rio (violino), Laurent Marfaing (viola), François Kieffer (violoncello).

Il programma musicale prevede: "Lui e loro" per quartetto d'archi di Élise Bertrand; Quartetto per archi in Fa maggiore, M. 35 di Maurice Ravel; Quartetto per archi n. 8 in mi minore, op. 59 n. 2 "Razumowsky" di Ludwig van Beethoven.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 1 ora e 35 minuti circa compreso l'intervallo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA