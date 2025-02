Basket: la Dinamo lancia la sfida alla corazzata Milano

"Cercheremo di andare oltre i nostri limiti, siamo convinti di poter dire la nostra al di là di ciò che dice il pronostico". Massimo Bulleri, coach della Dinamo Banco di Sardegna Sassari che domani sera alle 20 al PalaSerradimigni affronterà l'Olimpia Milano, non si nasconde: "Non partiamo coi favori del pronostico, ma questo deve rappresentare per noi uno stimolo ulteriore. Milano è una squadra di Eurolega, che può contare su un roster ampio e dall'alto tasso di fisicità. Possono proporre dei quintetti a vocazione interna e degli altri più piccoli e versatili", sostiene analizzando la difficile partita dell'anticipo di campionato.

"Cercheremo di inserire Rashawn Thomas: ha svolto un solo allenamento, per di più nel giorno delle visite mediche.

Prenderemo una decisione definitiva in merito sabato mattina".

E proprio Thomas, arrivato a Sassari martedì, scalpita per poter essere della partita: "Sono molto contento di essere qui e anche molto carico. A Sassari mi sono trovato benissimo. Qui è cambiato tanto, dai compagni agli allenatori, ma non vedo l'ora di mettermi a disposizione per capire il sistema nel miglior tempo possibile", dice l'ala pivot già protagonista con Sassari nella stagione 2018-2019, con la conquista della Fiba Europe cup.

Su Milano dice: "Sarà una grande partita. Non c'è nulla di impossibile: giocheremo con energia e con la voglia di disputare una grande gara".



