A Siniscola Consiglio comunale in piazza contro gli attentati

"Sono qui a Siniscola per affermare con forza la vicinanza e il sostegno ai cittadini, alle istituzioni civili, religiose e militari, che sono state colpite da un'ondata crescente di attentati". Lo ha detto la presidente della Regione, Alessandra Todde, questa sera durante il Consiglio comunale straordinario in piazza, per esprimere l'appoggio della Regione alla comunità siniscolese dopo i numerosi attentati ed episodi di violenza nella cittadina.

"Una comunità laboriosa, quella di Siniscola, che lavora duramente per assicurare un futuro ai propri figli e per fare in modo che il territorio abbia una prospettiva di progresso. Una comunità di persone con la schiena dritta - ha proseguito Todde - che non si lascia intimidire. Gli autori di questi atti vili devono avere ben chiaro che non faremo un passo indietro e che li contrasteremo con la massima determinazione. La violenza e le intimidazioni contro le comunità, i cittadini e le istituzioni sono pratiche che dobbiamo relegare al passato".

"Non voglio usare il termine solidarietà. Perché la solidarietà si esprime nei confronti di chi subisce un danno, un'ingiustizia che però non ci riguarda direttamente. Ciò che sta accadendo a Siniscola invece riguarda tutti i sardi, investe l'intera Sardegna. Per questo la Regione c'è e ci sarà sempre.

Ed è qui oggi, con la nostra voce e con il nostro impegno, per essere al fianco dei cittadini, del sindaco, delle forze dell'ordine e della Chiesa nella difesa della legalità e della sicurezza della comunità", ha concluso la presidente della Regione.

