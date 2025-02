Urso, vogliamo il polo del Sulcis diventi modello in Europa

"La nostra intenzione è di creare le condizioni perché il polo industriale e minerario del Sulcis possa diventare - e so che è difficile dirlo in un contesto come quello che si è sviluppato negli ultimi anni - un esempio e un modello di sviluppo in Europa. A tal fine siamo al lavoro sia con la Regione che con la Commissione europea per lo sviluppo di altre attività nel campo delle materie prime critiche in quel sito". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in audizione alla commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.





