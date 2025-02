Un murale per Molentargius nella rotonda del Margine rosso

Un murale nella rotonda del Margine Rosso, tra Poetto, via Fiume, viale Europa e via Leonardo da Vinci dedicato al parco di Molentargius. È un'opera dello street artist sardo Retro: il progetto è promosso da Cittadinanza Attiva Oikos e finanziato dal Comune di Quartu. Tra le immagini anche quella del pellicano, insieme ai fenicotteri uno degli abitanti più noti dell'area.

L'inaugurazione del murale a pochi giorni dalla Giornata Mondiale delle Zone Umide. Il programma preparato da Parco e Ceas Molentargius - Città del Sale prevede una serie di appuntamenti, tra passeggiate ed esperienze sull'acqua, che coinvolgeranno diverse associazioni ambientaliste. E nei prossimi giorni partiranno anche le passeggiate ecologiche all'interno dell'area umida per la raccolta di rifiuti. Primo appuntamento domani di fronte al Poetto. "Con questo murale abbiamo voluto realizzare qualcosa che trasmetta la nostra passione e che rimanga nel tempo - ha spiegato Zaira Pitzalis, in rappresentanza dell'associazione Oikos -. Raccogliere l'immondezza lasciata dagli incivili, durante le nostre passeggiate ecologiche, ci consente di tutelare concretamente l'ambiente, questo è un altro messaggio concreto che è può essere apprezzato con i propri occhi da tutti coloro che percorrono questa rotonda a intenso traffico".

Il presidente del Parco di Molentargius Stefano Secci ha sottolineato l'importanza della collaborazione con le associazioni. "Un'adeguata fruizione permette di non lasciarlo nelle mani di quei maleducati che creano danni abbandonando rifiuti o innescando incendi. Questa sinergia è quindi anche un deterrente, oltre che un contributo in termini di di pulizia, ad esempio degli argini, delle vasche salanti, che effettivamente hanno bisogno di un intervento radicale che avverrà quando si sistemeranno gli argini, fra un annetto circa".

"Il Parco di Molentargius - ha detto il sindaco Graziano Milia - è una grande ricchezza per la nostra città, una fortuna inimmaginabile. Ma la stiamo in parte sprecando - ha avvertito - perché così com'è strutturato oggi non è funzionale. Riusciamo ad apprezzarlo grazie al lavoro del presidente Secci e dei pochissimi dipendenti che ci lavorano, ma per funzionare davvero avrebbe bisogno di ben altra strutturazione. Lo dimostra il fatto che all'interno operano solo 8 guardie forestali, che si devono occupare anche di Monte Urpinu e di Santa Gilla. Occorre ben altro investimento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA