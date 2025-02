Riprendono gli abbattimenti di cinghiali a La Maddalena

Da martedì 11 febbraio riprendono sulle isole di La Maddalena e Caprera gli abbattimenti degli ibridi di cinghiale. Andranno avanti fino al 31 luglio. A comunicarlo è l'Ente Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena che chiede agli utenti di collaborare con le forze di polizia coinvolte e di evitare di frequentare i boschi e le campagne nelle giornate di abbattimento previste per il martedì e i venerdì, dalle 15 alle 22 (dalle 15 alle 24 quando entrerà in vigore l'ora legale).

Nessun abbattimento verrà effettuato nel mese di agosto. Una campagna di eradicazione degli ibridi di cinghiale che vivono sulle isole è stata portata avanti anche la scorsa estate per decisione del sindaco di La Maddalena Fabio Lai, dopo che un bambino di 9 anni venne azzannato in spiaggia a Spargi. Il bambino stava trascorrendo una vacanza con i genitori in Sardegna e venne morso da un cinghiale sulla spiaggia di Cala Corsara, sull'isola di Spargi.



