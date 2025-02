Rapina a mano armata al market a Sassari

Un uomo armato di pistola ha rapinato il market Sidis Viro in via IV novembre, al centro di Sassari.

Il rapinatore, travisato, è entrato nel negozio poco prima delle 20, ha puntato la pistola in faccia alla cassiera e si è fatto consegnare i soldi.

Prima di scappare ha minacciato la cassiera, una cliente e un'altra dipendente del market: "Chi esce da qua è morto".

Sul posto è arrivata la polizia che sta ora cercando il rapinatore. Le videocamere di sorveglianza del negozio hanno ripreso l'intera rapina.

