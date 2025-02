Rally Italia Sardegna pronto per l'edizione numero 22

Il mondiale rally fa tappa in Italia anche per la stagione 2025 con l'ormai classico appuntamento del Rally Italia Sardegna, quest'anno in programma dal 5 all'8 giugno, su un fondo di terra che prevede un totale di 16 prove speciali e 324 km cronometrati.

La 22a edizione del Rally Italia Sardegna, manifestazione organizzata dall'Automobile Club d'Italia in partnership con la Regione Sardegna, sarà ricca di novità, con il ritorni di alcune speciali del passato e la riproposizione del format della corsa articolata in tre tappe e un percorso concentrato in Gallura e nel Monte Acuto. Il rally, sesta manche del campionato del mondo rally, è valido anche per il mondiale Wrc 2 e Wrc 3 e per il Campionato Italiano Terra e la location di riferimento ritorna ad essere la città di Olbia.

Il programma prevede giovedì 5 giugno lo start del nuovo shakedown ospitato in città ad Olbia a Cabu Abbas (2,19 km).

Venerdì 6 giugno alle 8.15 il via della prima tappa ambientata in Gallura e nel Monte Acuto composta da 122,66 km cronometrati e sei prove speciali, quelle ripetute due volte di Arzachena (in pratica La Prugnola) di 14,90 km, il nuovo inedito crono di Calangianus-Berchidda (18,60 km), e Sa Conchedda (27,83 km), che ricalca in parte la speciale di Monti di Alà. A metà giornata è previsto un parco assistenza ad Olbia.

Sabato 7 giugno via alla seconda tappa, con 122,80 km cronometrati, tutti ricavati nel Monte Acuto, suddivisi in altre 6 speciali. Quelle ripetute due volte di Coiluna-Loelle (21,19 km), Lerno-Su Filigosu (24,32 km) e Tula-Erula (15,89 km). Tutte prove classiche del Rally Italia Sardegna che presenteranno alcuni tratti nuovi rispetto al passato.

Infine, domenica 8 giugno la tappa finale di 79,18 km cronometrati, totalmente nuova perché presenta due crono in gran parte inediti da ripetersi due volte. Il primo quello di San Giacomo-Plebi (25,74 km) ritorna dopo oltre dieci anni, ma ricalca solo in parte il percorso disputato in passato, mentre il secondo di Porto San Paolo (13,85 km) che ospiterà la power stage finale, è completamente nuovo e presenta ampie viste sul mare e sullo sfondo l'incantevole profilo dell'isola di Tavolara. Il podio finale è previsto ad Olbia alle ore 16.

