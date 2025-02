Innovazione e finanza alternativa per far crescere imprese sarde

Per approfondire i temi relativi all'innovazione, al credito e alla finanza alternativa, che si rivelino strumenti che possano rappresentare un reale vantaggio competitivo per le imprese, è in programma il 12 febbraio alle 15,30 l'Evento digitale del Progetto HUB 4 FIN - Centro di accompagnamento alla finanza.

Il focus dell'incontro prevede una serie di approfondimenti dedicati al Percorso Sperimentale di Coaching e Mentoring rivolto alle imprese sarde che vogliono puntare sull'innovazione e avvicinarsi al mercato della finanza tradizionale e alternativa.

Durante l'incontro gli esperti saranno a disposizione dei partecipanti per spiegare i vantaggi del Progetto e tutti gli aspetti pratici che caratterizzano i contenuti e gli obiettivi di Hub4Fin.

Hub4Fin è un percorso dedicato alle piccole imprese e alle start up e vede la collaborazione di tutte le Camere di Commercio, le Università di Sassari e Cagliari, insieme al Banco di Sardegna.

Tra i relatori interverranno Pietro Esposito, segretario generale della Camera di commercio di Sassari, Danilo Maiocchi, direttore generale Innexta, Arianna Cavalli, Senior Consultant Innexta, Carmelo Battaglia, segretario generale della Camera di commercio di Nuoro e Cristiano Erriu, segretario generale della Camera di commercio di Cagliari-Oristano



