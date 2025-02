Il Comune di Sassari in prima fila per la tutela dei cetacei

Il Comune di Sassari si impegna per la tutela dei cetacei. Lo fa lanciando il progetto "ImPelaghiamoci. Alla scoperta del Santuario Pelagos", un'iniziativa dedicata alla sensibilizzazione e formazione sulla tutela dei cetacei e dei mammiferi marini.

L'obiettivo è promuovere consapevolezza nella comunità locale sull'importanza della conservazione dei cetacei, offrendo opportunità educative e formative per studenti, docenti, tecnici e politici.

"Intendiamo supportare la gestione e la tutela del Santuario Pelagos attraverso la collaborazione tra gli enti locali", afferma il sindaco Giuseppe Mascia.

"Questo progetto può rappresentare un passo significativo per la conservazione del patrimonio faunistico marino - aggiunge il primo cittadino di Sassari - e per il rafforzamento del legame tra le nostre comunità e il Santuario Pelagos".

Il primo appuntamento è per mercoledì 12 febbraio, dalle 16 alle 19 nella sala Langiu del Comando di polizia locale, in via Carlo Felice 8, con l'evento di lancio e presentazione alla città.

Tecnici ed esperti del settore approfondiranno la conservazione della biodiversità marina e la ricerca sui cetacei nel Santuario Pelagos anche attraverso immagini e video.

L'evento si concluderà con una sessione di discussione aperta per favorire il confronto tra gli stakeholder.

Il progetto andrà avanti per tutto il 2025 con numerose iniziative: manifesti esposti in città, sui canali social del Comune la rassegna "I Mercoledì di Pelagos", con pillole di curiosità e conoscenza su balene e delfini.

E ancora, a maggio una mostra fotografica, in estate un evento dedicato alle voci del mare, più tante attività per coinvolgere i ragazzi delle scuole: corsi specifici, laboratori, visite nel golfo dell'Asinara.

"Il nord Sardegna è un'area particolarmente importante per la diffusa presenza delle diverse specie di cetacei - dichiara l'assessore Pierluigi Salis - "in questo tratto del Mediterraneo, proprio per una concomitanza di fattori ambientali favorevoli, trovano cibo e condizioni ideali per la loro vita".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA