Gli Europe per la prima volta in Sardegna, è 3/a data in Italia

Terza data italiana del tour 2025 degli Europe, la band svedese divenuta famosa agli inizi degli anni 80. Dopo i concerti già annunciati a Genova (14 luglio) e Bologna (15 Luglio), Joey Tempest, John Norum, Mic Michaeli, John Leven e Ian Haugland sbarcano per la prima volta nella storia del gruppo in Sardegna, sabato 14 giugno negli spazi della di Cagliari.

Gli Europe hanno all'attivo alcuni dei brani che hanno segnato la storia di un genere, uno tra tutti The Final Countdown, che nel 2022 ha raggiunto il traguardo di un miliardo di visualizzazioni su YouTube. Sul finire degli anni '80 sono diventati un'icona del genere rock e hard-rock e grazie ad album come "The Final Countdown" e "Out of This World" hanno segnato intere generazioni attraverso tutti i continenti. La formazione non mostra segni di stanchezza e con oltre quarant'anni di carriera alle spalle, undici album in studio e un'infinita serie di concerti sold out in tutto il globo, gli Europe non hanno nessuna voglia di rallentare. In scaletta non mancheranno le canzoni che hanno segnato la storia della band: On Broken Wings, Rock the Night, Walk the Earth, Scream of Anger, Sign of the Times, Hold Your Head Up, Carrie, War of Kings, Stormwind, Open Your Heart, More Than Meets the Eye, Prelude. E naturalmente The Final Countdown.

Il concerto degli Europe a Cagliari si preannuncia come uno degli appuntamenti musicali più importanti della stagione dei concerti in Sardegna. Nelle prossime settimane saranno annunciati gli artisti e le band che suoneranno prima di loro, per una lunga serata all'insegna della musica rock internazionale.

I biglietti saranno disponibili online e in tutti i punti vendita del circuito Box Office Sardegna al costo di 50 euro più i diritti di prevendita a partire dalle 12 di venerdì 7 febbraio. Direzione artistica: Fabio Carta e Alberto Murru, Mis Factory.

