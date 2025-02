Due bandi della Fondazione di Sardegna per scuola e sport

Due nuovi bandi della Fondazione di Sardegna per la scuola e lo sport: la seconda edizione di "Educazione al digitale - Tech Education 2025" e il nuovo progetto "Sport per il Sociale 2025". Tech Education, con un budget complessivo di 1,5 milioni di euro, è rivolto agli istituti secondari di primo e secondo grado ed è prevista, inoltre, la possibilità di accordi di partenariato con enti privati non profit e altri soggetti pubblici (Comuni, Unioni di Comuni, Province, Regione).

Mira a sviluppare le competenze digitali e tecnologiche degli studenti, promuovendo percorsi educativi che includono le discipline Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), il linguaggio di programmazione informatica (coding), l'utilizzo consapevole degli strumenti di intelligenza artificiale generativa e l'apprendimento dell' inglese. Obiettivo: contrastare la dispersione scolastica e favorire l'integrazione con il mondo del lavoro. L'importo massimo del contributo per ciascun progetto è di 30.000 euro, con un minimo di 5.000. In caso di progetti che coinvolgano più istituti scolastici, il contributo può superare l'importo massimo previsto.

Il progetto Sport per il sociale, invece, mette a disposizione 750 mila euro per sostenere attività sportive capaci di generare inclusione e coesione sociale, migliorando il benessere psicofisico dei partecipanti e riducendo le disuguaglianze di genere, generazionali e territoriali. È destinato a soggetti privati non profit, in particolare associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche e altre organizzazioni che operano in ambito sociale e sportivo. Particolare attenzione è riservata alle categorie vulnerabili e ai territori più fragili, promuovendo lo sport come strumento educativo e formativo.L'importo massimo del contributo per ciascun progetto è di 30.000 euro, con un minimo di 5.000 euro.

"La scuola rappresenta il centro della vita di una comunità: è il luogo in cui si trasmettono conoscenze, si formano cittadini consapevoli e si costruiscono i valori fondamentali di coesione e uguaglianza. Per la Fondazione di Sardegna, investire sulla scuola e sulle sue risorse significa contribuire concretamente al rafforzamento del tessuto sociale e culturale della Sardegna - spiega Giacomo Spissu, presidente della Fondazione di Sardegna -. Con il Bando Tech Education vogliamo offrire ai giovani strumenti concreti per affrontare il futuro in un mondo sempre più digitale. Allo stesso tempo, il Progetto Sport per il Sociale mira a valorizzare il ruolo dello sport come veicolo di benessere, inclusione e crescita delle comunità".

Le domande di partecipazione possono essere presentate tramite il sistema Rol (Registro On Line), disponibile sul sito della Fondazione fino all'11 marzo 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA