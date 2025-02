Droga per 400mila euro in una buca nelle campagne di Cabras

Avevano nascosto la droga in una buca all'interno di un boschetto. Uno stratagemma che non è servito visto che la polizia ha scovato il nascondiglio. Il blitz, condotto dalla squadra mobile di Oristano dopo una certosina indagine, è scattato nei giorni scorsi nelle campagne di Cabras. Utilizzando le unità cinofile i poliziotti hanno individuato la buca realizzata in un piccolo boschetto di eucalipto, all'interno della quale erano stati accuratamente nascosti 45 kg di hashish per un valore complessivo di 400mila euro.

"La sostanza era stata preventivamente suddivisa in 350 panetti dal peso di oltre un etto ciascuno - spiegano dalla polizia -, per essere poi ceduta ad una rete di spacciatori che si sarebbero dovuti occupare di preparare le dosi per lo spaccio al dettaglio". Secondo la squadra mobile è "certo che la droga in parte fosse destinata al mercato locale, che vede tra i giovani, i principali assuntori di questa tipologia di sostanza stupefacente, venduta a prezzi irrisori e facilmente reperibile".

Sono in corso le indagini per individuare chi aveva nascosto la droga nelle campagne di Cabras.



