Dopo la Lapponia il campionato mondiale del pane in Sardegna

Dalla Lapponia fino al cuore dell'Alta Gallura, Calangianus: arriva il World Bread Masters 2025, primo campionato mondiale della panificazione che andrà in scena dal 14 al 16 marzo. L'anteprima del progetto è stata presentata lo scorso fine settimana nella terra di Babbo Natale, con il Villaggio Casa Sardegna di Mirtò, il festival internazionale del mirto, che ha portato la promozione delle eccellenze della Sardegna fino in Finlandia.

L'appuntamento con le maestre panificatrici di Graziella Frau prosegue la tradizione degli eventi di Mirtò legati ai borghi e la cultura del pane, inaugurata con la prima biblioteca didattica dedicata alla cultura enogastronomica sarda a Nuchis, il borgo a due passi da Tempio Pausania. Un campionato mondiale tra artiste della panificazione, secondo le rispettive tradizioni e un progetto, che si inserisce all'interno del programma "I borghi delle bacche di mirto", per la valorizzazione della realtà gallurese e la creazione di eventi che fungano da attrattori per l'intera isola. Il Comune di Calangianus si è fatto promotore di questa occasione di confronto e promozione di un'arte antica, capace di unire i territori intorno alla tradizione e la maestria. L'evento si aprirà con una presentazione dedicata ai grani e alle farine locali e la giuria sarà composta da grandi esperti del settore e valuterà i pani di diverse categorie: pane tradizionale, pane innovativo, pane dolce e pane artistico.

Durante il campionato si svolgeranno dimostrazioni pratiche e sarà allestita una mostra di veri gioielli di pane artistico, per offrire ai visitatori la possibilità di ammirare opere uniche. Un vero e proprio master mondiale dell'arte della panificazione, con la partecipazione di Graziella Frau, detentrice di vari titoli nei campionati nazionali per il pane decorato organizzati dalla Fipgc. "Il World Bread Masters sarà un campionato che celebrerà la panificazione come espressione di cultura e identità, un'opportunità per unire popoli diversi, tutti legati dal tema dell'alimentazione sana e genuina, un valore che riscuote consenso non solo in Sardegna o in Europa, ma in tutto il mondo", ha spiegato Frau.



